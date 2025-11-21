Ligue 1, Marsiglia sul velluto a Nizza: 5-1 il finale. A segno anche l'ex juventino Weah
Tutto facile per il Marsiglia di Roberto De Zerbi che trova la vetta solitaria della Ligue 1 per almeno una sera. In casa del Nizza infatti la formazione biancoazzurra si impone per 5-1 trascinati dalla doppietta di Greenwood. A segno nella goleada anche l'ex juventino Timothy Weah.
Ligue 1, 13ª giornata
Nizza-Marsiglia 1-5
11’ Aubameyang (M), 33’ e 53’ Greenwood (M), 58’ Weah (M), 63’ Cho (N), 74’ Paixao (M)
Sabato 22 novembre
Lens-Strarsburgo ore 17:00
Rennes-Monaco ore 19:00
Paris Saint Germain-Le Havre 21:05
Domenica 23 novembre
Auxerre-Lione ore 15:00
Brest-Metz ore 17:15
Nantes-Lorient ore 17:15
Tolosa-Angers ore 17:15
Lille-Paris FC ore 20:45
Classifica: Marsiglia 28*, Paris Saint-Gemain 27, Lens 25, Strasburgo 22, Lille 20, Monaco 20, Lione 20, Rennes 18, Nizza 17*, Tolosa 16, Paris FC 14, Le Havre 14, Angers 13, Metz 11, Brest 10, Nantes 10, Lorient 10, Auxerre 7
* una gara in più