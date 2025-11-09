Ligue 1, mini crisi da pareggite per il Tolosa: rimonta il Lorient ma prende solo un punto

È finita al Moustoir. In svantaggio all’intervallo per un penalty di Pagis, il Tolosa ha iniziato bene la seconda frazione e ha trovato la via del gol su rigore, grazie a Djibril Sidibé. Il Lorient, che ha spinto negli ultimi minuti e ha addirittura colpito la traversa nel recupero, resta con dei rimpianti e un solo punto in tasca dopo l'1-1. Così i padroni di casa sono 16°, mentre gli ospiti a metà classifica di Ligue 1. Ma è già il terzo pareggio di fila in campionato per i Violets dopo Le Havre e Rennes.

PROGRAMMA 12^ GIORNATA

Venerdì 7 novembre

Paris FC-Rennes 0-1

Sabato 8 novembre

Marsiglia-Brest 3-0

Le Havre-Nantes 1-1

Monaco-Lens 1-4

Domenica 9 novembre

Lorient-Tolosa 1-1

Metz-Nizza

Angers-Auxerre

Strasburgo-Lille

Lione-PSG

LA CLASSIFICA

1. Olympique Marsiglia* 25

2. Lens* 25

3. PSG 24

4. Lilla 20

5. Lione 20

6. Monaco* 20

7. Racing Strasburgo 19

8. Rennes* 18

9. Nizza 17

10. Tolosa 15

11. Paris* 14

12. Le Havre* 14

13. Brest* 10

14. Nantes* 10

15. Angers 10

16. Lorient 9

17. Metz 8

18. Auxerre 7

*una gara in più