Ligue 1, mini crisi da pareggite per il Tolosa: rimonta il Lorient ma prende solo un punto
È finita al Moustoir. In svantaggio all’intervallo per un penalty di Pagis, il Tolosa ha iniziato bene la seconda frazione e ha trovato la via del gol su rigore, grazie a Djibril Sidibé. Il Lorient, che ha spinto negli ultimi minuti e ha addirittura colpito la traversa nel recupero, resta con dei rimpianti e un solo punto in tasca dopo l'1-1. Così i padroni di casa sono 16°, mentre gli ospiti a metà classifica di Ligue 1. Ma è già il terzo pareggio di fila in campionato per i Violets dopo Le Havre e Rennes.
PROGRAMMA 12^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Paris FC-Rennes 0-1
Sabato 8 novembre
Marsiglia-Brest 3-0
Le Havre-Nantes 1-1
Monaco-Lens 1-4
Domenica 9 novembre
Lorient-Tolosa 1-1
Metz-Nizza
Angers-Auxerre
Strasburgo-Lille
Lione-PSG
LA CLASSIFICA
1. Olympique Marsiglia* 25
2. Lens* 25
3. PSG 24
4. Lilla 20
5. Lione 20
6. Monaco* 20
7. Racing Strasburgo 19
8. Rennes* 18
9. Nizza 17
10. Tolosa 15
11. Paris* 14
12. Le Havre* 14
13. Brest* 10
14. Nantes* 10
15. Angers 10
16. Lorient 9
17. Metz 8
18. Auxerre 7
*una gara in più