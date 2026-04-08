La Turchia omaggia Lucescu: minuto di silenzio e lutto al braccio per tutti i club questo weekend

Il ricordo di Mircea Lucescu attraversa anche il calcio turco, dove l’ex tecnico ha lasciato un segno profondo. La Federazione calcistica turca (TFF) ha deciso di rendere omaggio alla sua figura con un’iniziativa ufficiale che coinvolgerà tutto il movimento professionistico.

Attraverso un comunicato, la TFF ha annunciato che “prima di ogni partita della Lega Professionistica disputata tra l’8 e il 13 aprile verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Mircea Lucescu”. Un gesto simbolico per ricordare uno degli allenatori più influenti della storia recente, protagonista anche in Turchia con esperienze importanti. Nel messaggio ufficiale, la Federazione ha sottolineato il valore dell’allenatore rumeno, definendolo “figura di spicco del calcio turco e mondiale”, ricordando anche i suoi trascorsi alla guida della Nazionale turca, oltre che di club come Galatasaray e Beşiktaş.

Non solo il minuto di raccoglimento: ai club è stata concessa anche la possibilità di scendere in campo con il lutto al braccio, indossando una fascia nera durante le gare. Un tributo sentito, che conferma quanto Lucescu abbia inciso nel panorama calcistico internazionale. E nei prossimi giorni, in ogni stadio turco, il silenzio racconterà il rispetto per una carriera straordinaria.