PSG-Liverpool, la sfida dei portieri "di scorta": Safonov e Mamardashvili sotto osservazione

A distanza di un anno dalle due sfide spettacolari che avevano infiammato la scorsa edizione della Champions League, Paris Saint-Germain e Liverpool tornano ad affrontarsi con sensazioni opposte ma con la stessa consapevolezza. Il PSG arriva a questo quarto di finale in crescita; dopo aver superato con autorità il Chelsea agli ottavi, la squadra di Luis Enrique sembra aver ritrovato equilibrio e incisività. Le individualità, da Desire Doué a Ousmane Dembélé, stanno tornando a brillare proprio nel momento chiave della stagione.

Eppure, sotto la superficie, restano alcune crepe. Il caso più evidente è quello di Matvey Safonov. Il portiere russo, diventato titolare dopo prestazioni decisive, ha mostrato recentemente segnali di incertezza, soprattutto nelle uscite e nel gioco aereo. Un dettaglio tutt’altro che secondario contro una squadra come il Liverpool, che fa della pressione e dei cross una delle sue armi principali.

Dall’altra parte, però, anche i Reds arrivano con tanti dubbi. L’assenza di Alisson Becker pesa e il suo sostituto Giorgi Mamardashvili non ha offerto garanzie nelle ultime uscite, tra sconfitte pesanti e prestazioni altalenanti. È proprio qui che si gioca la partita dentro la partita: non solo talento e organizzazione, ma gestione della pressione. Safonov, in particolare, si trova davanti a un bivio e dovrà affrontare una doppia sfida: quella del risultato e quella personale, per confermarsi numero uno.

In un confronto che promette ancora spettacolo, il PSG sembra arrivare con più slancio. Ma in Champions, si sa, basta un dettaglio - un’uscita sbagliata, una lettura errata - per cambiare tutto. E stavolta, più che mai, i portieri potrebbero essere i veri protagonisti.