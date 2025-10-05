LaLiga, tonfo della Real Sociedad. Betis corsaro, Pau Lopez para rigore dopo il 100'
La Real Sociedad arriva alla sosta per le nazionali in una situazione critica, sprofondando in classifica e mostrando una preoccupante mancanza di chiarezza nel proprio gioco. I txuri-urdin cedono in casa per 1-0 al Rayo Vallecano: decide il gol di Pacha nel finale.
Vittoria per il Betis, che ha ribaltato il risultato nella trasferta contro l’Espanyol (2-1). Dopo il gol iniziale di Lozano, Cucho e Abde hanno siglato i gol della rimonta, ma l'eroe è stato Pau Lopez, che ha parato un rigore nei minuti di recupero che avrebbe potuto significare il pareggio (103').
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Osasuna - Getafe 2-1
Sabato 4 ottobre
Real Oviedo - Levante 0-2
Girona - Valencia ore 2-1
Athletic Club - Maiorca ore 2-1
Real Madrid - Villarreal ore 3-1
Domenica 5 ottobre
Alaves - Elche 2-0
Siviglia - Barcellona 4-1
Espanyol - Real Betis 1-2
Real Sociedad - Rayo Vallecano 0-1
Celta Vigo - Atletico Madrid ore 21:00
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 21
2. Barcellona 19
3. Villarreal 16
4. Betis 15
5. Elche 13
6. Atletico Bilbao 13
7. Siviglia 13
8. Atlético Madrid 12
9. Espanyol 12
10. Getafe 11
11. Alaves 11
12. Osasuna 10
13. Levante 8
14. Valencia 8
15. Rayo Vallecano 8
16. Real Oviedo 6
17. Girona 6
18. Celta Vigo 5
19. Real Sociedad 5
20. Maiorca 5
