LaLiga, prima vittoria per il Girona: i catalani resistono in 10 e battono 2-1 il Valencia
Primo successo in campionato per il Girona, che batte in casa il Valencia al termine di una partita infinita. A sbloccare il punteggio ci ha pensato Vladyslav Vanat al 18º minuto, con un gol che ha messo subito in chiaro le ambizioni dei padroni di casa. Il Valencia ha reagito con il giovane Diego Lopez, che al 57º minuto ha firmato il momentaneo pareggio ma i catalani hanno mantenuto la calma e hanno ripreso il comando grazie ad Arnau Martinez.
La sfida ha preso una piega complicata per i padroni di casa con il cartellino rosso a Ivan Martin all’80º minuto. Nonostante l’inferiorità numerica e ben 10 minuti di recupero concessi, la squadra guidata da Míchel non ha ceduto e ha saputo gestire il vantaggio fino al fischio finale.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Osasuna - Getafe 2-1
Sabato 4 ottobre
Real Oviedo - Levante 0-2
Girona - Valencia 2-1
Athletic Club - Maiorca ore 18:30
Real Madrid - Villarreal ore 21:00
Domenica 5 ottobre
Alaves - Elche ore 14:00
Siviglia - Barcellona ore 16:15
Espanyol - Real Betis ore 18:30
Real Sociedad - Rayo Vallecano ore 18:30
Celta Vigo - Atletico Madrid ore 21:00
LA CLASSIFICA
Barcellona 19
Real Madrid 18
Villarreal 16
Elche 13
Atlético Madrid 12
Betis 12
Espanyol 12
Getafe 11*
Siviglia 10
Atletico Bilbao 10
Osasuna 10*
Alavés 8
Valencia 8*
Levante 8*
Real Oviedo 6*
Girona 6*
Rayo Vallecano 5
Celta Vigo 5
Real Sociedad 5
Mallorca 5
*una gara in più