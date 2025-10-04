LaLiga, prima vittoria per il Girona: i catalani resistono in 10 e battono 2-1 il Valencia

Primo successo in campionato per il Girona, che batte in casa il Valencia al termine di una partita infinita. A sbloccare il punteggio ci ha pensato Vladyslav Vanat al 18º minuto, con un gol che ha messo subito in chiaro le ambizioni dei padroni di casa. Il Valencia ha reagito con il giovane Diego Lopez, che al 57º minuto ha firmato il momentaneo pareggio ma i catalani hanno mantenuto la calma e hanno ripreso il comando grazie ad Arnau Martinez.

La sfida ha preso una piega complicata per i padroni di casa con il cartellino rosso a Ivan Martin all’80º minuto. Nonostante l’inferiorità numerica e ben 10 minuti di recupero concessi, la squadra guidata da Míchel non ha ceduto e ha saputo gestire il vantaggio fino al fischio finale.

Il programma della sesta giornata

Venerdì 3 ottobre

Osasuna - Getafe 2-1

Sabato 4 ottobre

Real Oviedo - Levante 0-2

Girona - Valencia 2-1

Athletic Club - Maiorca ore 18:30

Real Madrid - Villarreal ore 21:00

Domenica 5 ottobre

Alaves - Elche ore 14:00

Siviglia - Barcellona ore 16:15

Espanyol - Real Betis ore 18:30

Real Sociedad - Rayo Vallecano ore 18:30

Celta Vigo - Atletico Madrid ore 21:00

LA CLASSIFICA

Barcellona 19

Real Madrid 18

Villarreal 16

Elche 13

Atlético Madrid 12

Betis 12

Espanyol 12

Getafe 11*

Siviglia 10

Atletico Bilbao 10

Osasuna 10*

Alavés 8

Valencia 8*

Levante 8*

Real Oviedo 6*

Girona 6*

Rayo Vallecano 5

Celta Vigo 5

Real Sociedad 5

Mallorca 5

*una gara in più