Benzema sponsorizza Solari all'Al Ittihad? Il francese replica alla notizia: "Nei vostri sogni"

Mentre l’Al-Ittihad sta cercando l'accordo con Sergio Conceiçao, Karim Benzema ha spento le voci secondo cui avrebbe chiesto l’arrivo dell’attuale direttore sportivo del Real Madrid, Santiago Solari.

La settimana scorsa, la sconfitta della squadra di Gedda contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo aveva sancito la fine dell’esperienza di Laurent Blanc in Arabia Saudita nonostante due trofei conquistati nella passata stagione. Hassan Khalifa è il traghettatore e il favorito per la panchina, come detto, è l’allenatore portoghese ex Porto, Nantes e Milan. Negli ultimi giorni, però, è circolato anche il nome di Solari tra i papabili.

Secondo la stampa saudita, srebbe stato lo stesso Benzema a chiedere alla dirigenza saudita di ingaggiare il suo vecchio tecnico, una richiesta che sarebbe stata respinta. A chiudere la questione ci ha pensato il francese, che ha commentato ironicamente la notizia su Instagram: "Forse nei sogni", corredando il commento con emoji che ridono a crepapelle. Tra i due c'è un bel rapporto: nel 2019, quando l’allenatore argentino stava per essere esonerato dal Real Madrid, l’ex attaccante del Lione prese pubblicamente le sue difese, dichiarando: "Perché cambiare? Che rimanga con noi e vinceremo tutte le partite, io sono con lui". Alla fine fu sostituito da Zinedine Zidane