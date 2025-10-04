Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali: Maresca dà fiducia a Garnacho, Chiesa in panchina

Chelsea e Liverpool scendono in campo tra poco per la settima giornata di Premier League. Entrambe le squadre cercano tre punti per continuare la loro marcia e si schierano con il 4-2-3-1, pronto a garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

Il Chelsea di Enzo Maresca schiera Sánchez tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Gusto, Acheampong, Badiashile e Cucurella. In mezzo al campo spazio a James e Caicedo, mentre il trio formato da Pedro Neto, Fernández e Garnacho supporterà l’unica punta Joao Pedro. Una formazione che punta a sfruttare la rapidità dei trequartisti con l’obiettivo di sorprendere la difesa dei Reds in ripartenza.

Il Liverpool di Arne Slot risponde con la stessa disposizione: Mamardashvili difende la porta, protetto da Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez. A centrocampo agiscono Gravenberch e Mac Allister, con Salah, Szoboszlai e Gakpo a supporto dell’attaccante Isak. Una squadra votata al possesso palla, con grande dinamismo sugli esterni e capacità di verticalizzare rapidamente verso l’attacco. In panchina gli ospiti avranno a disposizione nomi di spicco come Chiesa ed Ekitike, mentre tra le riserve del Chelsea figura anche Estêvão.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Acheampong, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Fernandez, Garnacho; Joao Pedro

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak.