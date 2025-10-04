Tris al Metz, De Zerbi in testa alla Ligue 1 con PSG e Lione: l'Olympique Marsiglia vola

Il Marsiglia continua a sorprendere e conferma lo straordinario stato di forma che sta vivendo in questo momento della stagione. La squadra di Roberto De Zerbi ha superato con autorità il Metz in trasferta, imponendosi con un netto 3-0 che la proietta in vetta alla classifica di Ligue 1, a pari merito con il Paris Saint-Germain e il Lione.

Il successo è maturato tutto nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato in cui i padroni di casa hanno cercato di resistere all’intensità del Marsiglia. La svolta è arrivata con il gol di Paixão; da lì in avanti, l'OM ha preso il controllo assoluto del match, continuando a pressare alto e a creare occasioni da gol. Le altre due reti sono state segnate da Matt O’Riley e Amine Gouiri.

Il programma della settima giornata

Venerdì 3 ottobre

Paris FC - Lorient 2-0

Sabato 4 ottobre

Metz - Marsiglia 0-3

Brest - Nantes ore 19:00

Auxerre - Lens ore 21:05

Domenica 5 ottobre

Lione - Tolosa ore 15:00

Monaco - Nizza ore 17:15

Le Havre - Rennes ore 17:15

Strasburgo - Angers ore 17:15

Lille - Paris Saint Germain ore 20:45

LA CLASSIFICA

PSG 15

Lione 15

Olympique Marsiglia 15*

Monaco 12

Racing Strasburgo 12

Lilla 10

Lens 10

Paris 10*

Rennes 9

Brest 7

Tolosa 7

Nizza 7

Lorient 7*

Auxerre 6

Le Havre 5

Nantes 5

Angers 5

Metz 2*

*una gara in più