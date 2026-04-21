Lamine Yamal pazzo di Messi: "Il migliore della storia, non solo leggenda nel calcio"

Lamine Yamal ha vinto due Laureus Awards e ha fatto la storia. La cerimonia di premiazione globale che celebra i più grandi talenti del mondo dello sport, non solo del calcio dagli albori del 2000 aveva premiato solo Lionel Messi da calciatore, come Sportsman of the Year (Atleta uomo dell'anno). Ma il talento di Rocafonda proprio ieri è diventato l'atleta più giovane (18 anni) a vincere due trofei.

L'attaccante spagnolo, che prenderà parte ai Mondiali d'estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada ha colto l'occasione per elogiare lo storico '10' del Barcellona. La Pulga formata con la maglia blaugrana prima del successo planetario in carriera, tra club e Argentina: "Quando ti rendi conto che un atleta non è leggenda solo nel suo sport ma in tutti gli altri, è perché è il migliore. Messi è un esempio. È il miglior calciatore della storia e anche il miglior atleta. Per me non è un idolo qualunque".

E Yamal ha aggiunto: "Tutto il mondo lo rispetta per tutto ciò che ha fatto, per l'esempio che ha dato, e spero di seguire il suo cammino". Infine, la star 18enne ha rivolto il pensiero alla sua prossima sfida con la nazionale spagnola: "Ho molto entusiasmo. Sogno fin da piccolo di giocare un Mondiale e voglio vedere mia madre sugli spalti. Mancano due mesi, che passeranno in fretta, e speriamo di poter diventare campioni", ha concluso.