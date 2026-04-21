Paura al Midtjylland: il 19enne Alamara Djabi accoltellato, ha subito due operazioni

Orrore nel calcio danese. Alamara Djabi, centrocampista di 19 anni del Midtjylland, è rimasto gravemente ferito lo scorso fine settimana - secondo quanto riferito da De Telegraaf - in seguito a un accoltellamento. Le sue condizioni sono ora stabili dopo aver subito due interventi chirurgici, come riferito dal club tramite comunicato ufficiale.

"Alamara Djabi è rimasto gravemente ferito in un accoltellamento e si trova ora in condizioni stabili dopo due operazioni. Si è risvegliato dal coma farmacologico e, date le circostanze, sta bene. L'FC Midtjylland è in stretto contatto e collaborazione con le autorità e sta sostenendo lui e la sua famiglia", si legge dalla nota.

In questa stagione, Djabi ha collezionato solo 25 minuti con la prima squadra del club danese, entrando dalla panchina esclusivamente nella sfida di qualificazione all'Europa League contro i finlandesi del Kuopion Palloseura. Per il resto, ha giocato principalmente con la squadra B. La scorsa stagione è stato ceduto in prestito al Mafra, club della terza divisione portoghese, mentre l'anno precedente aveva già esordito in prima squadra nella Coppa di Danimarca all'età di 16 anni. Curiosità: il ragazzo di 19 anni è cresciuto calcisticamente in Portogallo nel settore giovanile del Benfica, dove finì al centro di alcune polemiche perché accusato di aver mentito sulla sua età reale.