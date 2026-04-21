Barcellona, stavolta tocca a Olivia Rodrigo. Il suo marchio sulle maglie per il Clasico

Sarà Olivia Rodrigo la protagonista della prossima operazione commerciale che coinvolge il Barcellona e il suo sponsor principale Spotify. In occasione del Clásico di Liga contro il Real Madrid, in programma il 10 maggio, la popstar americana apparirà infatti sulla maglia blaugrana.

Si tratta di un’iniziativa ormai consolidata, con cui Spotify promuove artisti di fama mondiale sfruttando la visibilità globale del Barça. Negli ultimi anni, il club catalano ha già collaborato con nomi del calibro dei The Rolling Stones, Drake, Coldplay e Travis Scott, i cui simboli iconici sono stati impressi sulla divisa in partite di grande richiamo. A soli 23 anni, Olivia Rodrigo rappresenta una delle figure più influenti della nuova scena pop internazionale; lanciata dal successo della serie High School Musical, ha rapidamente conquistato il pubblico con i suoi primi album, vincendo tre Grammy Awards e accumulando miliardi di ascolti sulle piattaforme digitali.

L’operazione arriva in un momento strategico della sua carriera, a ridosso dell’uscita del terzo album. Il nuovo singolo, "Drop Dead", ha già registrato numeri importanti nei primi giorni di pubblicazione. Secondo Mundo Deportivo, l’ufficialità dell’accordo è imminente: sono già stati realizzati shooting fotografici con alcuni giocatori del Barça. Non è esclusa, inoltre, la presenza della cantante al Camp Nou per il Clásico, una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva anche per il titolo..