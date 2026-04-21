Real su Olise, il ds del Bayern: "Ci scivola addosso". Su Neuer: "Annunceremo qualcosa"

Ci sono due temi caldissimi in casa Bayern Monaco, specialmente a ridosso del finale di stagione. Logicamente riguardano il mercato, mentre i bavaresi si godono ancora il 35esimo titolo di Bundesliga anticipato e puntano la Coppa di Germania, con la Champions League subito dopo. In primis il futuro di Manuel Neuer: il portiere tedesco e numero uno di Kompany ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non ha ancora rinnovato il contratto con il club tedesco.

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern, ha parlato delle trattative proprio oggi in conferenza stampa: "Non c'è nulla di pianificato al momento. La partita di domani è la cosa più importante", ha detto riguardo la semifinale di Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen. "L'ultima volta che siamo stati in finale è stato nel 2020, durante la pandemia, a porte chiuse. Ho già vinto la coppa con il Lipsia in passato: è un'esperienza incredibile, vogliamo riuscirci di nuovo e tutta la nostra attenzione è rivolta a questo obiettivo. Per quanto riguarda Manu, annunceremo qualcosa a tempo debito".

Insomma, alone di mistero che resiste. Ma cominciano a emergere indiscrezioni di occhi del Real Madrid puntati su Michael Olise: l'ala destra francese è un autentico prodigio, finora in stagione ha collezionato 18 gol e 29 assist in 44 partite disputate tra Bundesliga e coppe. Il contratto in realtà ha durata fino al 2029, l'entusiasmo per il gioiello ex Crystal Palace è alle stelle, mentre il diesse Eberl ha chiarito: "Tutto ciò che accade intorno a noi ci scivola addosso. Tuttavia, siamo molto contenti che la gente parli di lui in termini così positivi".