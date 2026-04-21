Una normale giornata per Yamal: 2 Laureus Awards, festeggia con McDonald’s sul suo jet

Quanto è facile dimenticarsi dell'età di un calciatore quando si tratta di un predestinato come Lamine Yamal? Eppure l'attaccante spagnolo di Rocafonda è leader tecnico del Barcellona a soli 18 anni, in stagione ha segnato 23 gol, fornito 15 assist e sembra destinato a vincere il suo terzo titolo della Liga con la maglia blaugrana.

Ieri è stato premiato con l'inaugurale 'Young Sportsperson of the Year' (Atleta giovane dell'anno): dopo aver vinto il suo secondo premio Laureus, l'ala classe 2007 si è concesso uno strappo alla dieta ferrea da calciatore professionista con un pasto d'asporto di McDonald's sul suo jet privato. Un modo per festeggiare il traguardo personale: Yamal ha scelto di banchettare con nuggets (note crocchette di pollo) e patatine fritte comodamente seduto sul suo sedile di lusso una volta terminata la cerimonia. Tutto testimoniato con una foto su Instagram, accanto alla quale ha scritto: "Viaggio veloce! Laureussport".

In realtà ha ricevuto due premi. Anche il 'Breakthrough Sportsperson of the Year' (Rivelazione dell'anno) nel 2025. I Laureus Awards sono una cerimonia di premiazione globale che celebra i più grandi talenti del mondo dello sport, non solo del calcio. Dal lancio dell'evento nel 2000, Lionel Messi è stato l'unico calciatore a conquistare il premio principale come Sportsman of the Year (Atleta uomo dell'anno). Caso vuole che Yamal sia diventato l'atleta più giovane a vincere due premi Laureus dopo la sua straordinaria ascesa ai vertici del calcio mondiale.