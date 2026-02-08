Super Lig, Lang fa assist e Osimhen gol: Galatasaray sul velluto, 3-0 e vetta consolidata

È stata una gara a senso unico la trasferta dal Rizespor per il Galatasaray. Yilmaz, Akgun e l'ex azzurro Victor Osimhen i mattatori della squadra avversaria, con Noa Lang - in prestito con diritto di riscatto dal Napoli - autore del suo primo assist con la maglia giallorossa del club turco. Mauro Icardi invece, in scadenza il prossimo 30 giugno, è subentrato per gli ultimi dieci minuti del match al posto di Torreira, senza avere il tempo di lasciare il segno.

Eccetto l'uscita fallimentare con il Manchester City, il Cimbom non perde dal 13 gennaio. L'ultimo ko risale allo scontro diretto in Supercoppa di Turchia contro il Fenerbahce.

Classifica aggiornata

1. Galatasaray 52 punti

2. Fenerbahce 46

3. Trabzonspor 45

4. Goztepe 40

5. Besiktas 36

6. Basaksehir 33

7. Samsunspor 30

8. Gaziantep 25

9. Kocaelispor 24

10. Alanyaspor 22

11. Genclerbirligi 22

12. Konyaspor 20

13. Rizespor 20

14. Antalyaspor 20

15. Eyupspor 18

16. Kasimpasa 16

17. Kayserispor 15

18. Karagumruk 12