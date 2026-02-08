Valencia-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Garcia con Mbappé, Unai Nunez dal 1'
La domenica di Liga termina con Valencia-Real Madrid, match valido per la 23^ giornata. Moduli speculari da parte dei due tecnici Corberan e Arbeloa, entrambi in campo con il 4-4-2. Nel Valencia due ex Serie A: Unai Nunez (fresco di addio al Verona) in difesa e l'ex Fiorentina Beltran in attacco. Nelle file dei Blancos Garcia fa coppia in avanti con Mbappé. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
Valencia (4-4-2): Dimitrievski; Unai Nunez, Comert, Copete, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Hugo Duro, Beltran. All. Corberan
Real Madrid (4-4-2): Courtois; Jimenez, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Camavinga; Mbappé, Garcia. All. Arbeloa
