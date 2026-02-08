Szoboszlai illude il il Liverpool, poi rimonta Man City: Guardiola resta a -6 dall'Arsenal
La 25^ giornata di Premier League si chiude col botto, ovvero con il big match tra Liverpool e Manchester City. Accade tutto nel finale, dopo una partita comunque intensa e spettacolare fin dai primi minuti: prima la magia di Szoboszlai con una punizione delle sue, poi la rimonta dei Citizens firmata da Bernardo Silva e da un rigore di Haaland (che dal dischetto aveva fallito nel match del girone d'andata). La squadra di Guardiola risponde dunque al successo di ieri dell'Arsenal, restando a -6 dalla vetta. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 25^ giornata di Premier League
Venerdì 6 febbraio
Leeds - Nottingham Forest 3-1
Sabato 7 febbraio
Manchester United - Tottenham 2-0
Bournemouth - Aston Villa 1-1
Arsenal - Sunderland 3-0
Burnley - West Ham 0-2
Wolverhampton - Chelsea 1-3
Newcastle - Brentford 2-3
Domenica 8 febbraio
Brighton - Crystal Palace 0-1
Liverpool - Manchester City 1-2
La classifica
1. Arsenal – 56 punti (25 partite giocate)
2. Manchester City – 50 (25)
3. Aston Villa – 47 (25)
4. Manchester United – 44 (25)
5. Chelsea – 43 (25)
6. Liverpool – 39 (25)
7. Brentford – 39 (25)
8. Everton – 37 (25)
9. Sunderland – 36 (25)
10. Fulham – 34 (25)
11. AFC Bournemouth – 34 (25)
12. Newcastle – 33 (25)
13. Crystal Palace – 32 (25)
14. Brighton & Hove Albion – 31 (25)
15. Tottenham – 29 (25)
16. Leeds – 29 (25)
17. Nottingham Forest – 26 (25)
18. West Ham – 23 (25)
19. Burnley – 15 (25)
20. Wolverhampton – 8 (25)