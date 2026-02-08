Szoboszlai illude il il Liverpool, poi rimonta Man City: Guardiola resta a -6 dall'Arsenal

La 25^ giornata di Premier League si chiude col botto, ovvero con il big match tra Liverpool e Manchester City. Accade tutto nel finale, dopo una partita comunque intensa e spettacolare fin dai primi minuti: prima la magia di Szoboszlai con una punizione delle sue, poi la rimonta dei Citizens firmata da Bernardo Silva e da un rigore di Haaland (che dal dischetto aveva fallito nel match del girone d'andata). La squadra di Guardiola risponde dunque al successo di ieri dell'Arsenal, restando a -6 dalla vetta. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Questo il programma della 25^ giornata di Premier League

Venerdì 6 febbraio

Leeds - Nottingham Forest 3-1

Sabato 7 febbraio

Manchester United - Tottenham 2-0

Bournemouth - Aston Villa 1-1

Arsenal - Sunderland 3-0

Burnley - West Ham 0-2

Wolverhampton - Chelsea 1-3

Newcastle - Brentford 2-3

Domenica 8 febbraio

Brighton - Crystal Palace 0-1

Liverpool - Manchester City 1-2

La classifica

1. Arsenal – 56 punti (25 partite giocate)

2. Manchester City – 50 (25)

3. Aston Villa – 47 (25)

4. Manchester United – 44 (25)

5. Chelsea – 43 (25)

6. Liverpool – 39 (25)

7. Brentford – 39 (25)

8. Everton – 37 (25)

9. Sunderland – 36 (25)

10. Fulham – 34 (25)

11. AFC Bournemouth – 34 (25)

12. Newcastle – 33 (25)

13. Crystal Palace – 32 (25)

14. Brighton & Hove Albion – 31 (25)

15. Tottenham – 29 (25)

16. Leeds – 29 (25)

17. Nottingham Forest – 26 (25)

18. West Ham – 23 (25)

19. Burnley – 15 (25)

20. Wolverhampton – 8 (25)