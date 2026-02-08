Strand Larsen al debutto dal 1' col Crystal Palace, Glasner: "Una minaccia costante"

Domenica felice per il Crystal Palace, che vince per 0-1 sul campo del Brighton. A fine partita, iI tecnico delle Eagles Oliver Glasner ha parlato così a BBC Match of the Day: "Alla fine, sì: il primo tempo non è stato un granché, ma siamo stati molto competitivi nei duelli. Abbiamo colto l'occasione. È stata una buona occasione anche per loro. Porta inviolata, vittoria dopo mesi di imbattibilità e poi in trasferta contro il Brighton, dove significa molto per i nostri tifosi. Una domenica pomeriggio fantastica.

È stato un sollievo. Possiamo parlare e analizzare, ma non si può mai sostituire una vittoria. Alla fine ce la siamo meritata, non potevamo aspettarci di giocare il nostro miglior calcio, ma siamo stati molto compatti e aggressivi. I nostri difensori hanno giocato benissimo. Jeff Lerma ha dovuto liberare sei o sette palloni, ma non siamo mai stati sorpresi. Sapevamo come volevano giocare. Non abbiamo concesso loro molti cross. Non abbiamo concesso loro una seconda possibilità. Ognuno ha fatto il suo lavoro".

Su Jorgen Strand Larsen, al debutto dopo l'arrivo dal Wolverhampton: "Un grande impegno, una minaccia costante. Ha difeso benissimo le azioni di gioco. Non è stato perfetto, gliel'ho detto dopo la partita, ma sarà più facile per lui tra tre o quattro settimane".