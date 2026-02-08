Ligue 1, i risultati delle 17.15: vincono Le Havre e Angers, pari tra Auxerre e Paris Fc
Nel pomeriggio, sono andate in scena tre partite valide per la 21^ giornata di Ligue 1. Lo scontro diretto tra Auxerre e Paris Fc, con in palio punti pesanti in chiave salvezza, termina 0-0. Vince invece l'Angers, di misura sul Tolosa. Vittoria anche per il Le Havre, in casa contro lo Strasburgo. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 21^ giornata di Ligue 1
Venerdì 6 febbraio
Metz - Lille 0-0
Sabato 7 febbraio
Lens - Rennes 3-1
Brest - Lorient 2-0
Nantes - Lione 0-1
Domenica 8 febbraio
Nizza - Monaco 0-0
Le Havre - Strasburgo 2-1
Auxerre - Paris Fc 0-0
Angers - Tolosa 1-0
Paris Saint Germain - Olympique Marsiglia ore 20:45
La classifica
1. Lens – 49 punti (21 partite giocate)
2. PSG – 48 (20)
3. Lione – 42 (21)
4. Olympique Marsiglia – 39 (20)
5. Lilla – 33 (21)
6. Rennes – 31 (21)
7. Racing Strasburgo – 30 (21)
8. Tolosa – 30 (21)
9. Angers – 29 (21)
10. Monaco – 28 (21)
11. Lorient – 28 (21)
12. Brest – 26 (21)
13. Le Havre – 23 (21)
14. Nizza – 23 (21)
15. Paris – 22 (21)
16. Auxerre – 14 (21)
17. Nantes – 14 (21)
18. Metz – 13 (21)