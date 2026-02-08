Feyenoord vincente in Eredivisie, Van Persie critico: "Abbiamo abusato del lancio lungo"

Mentre dallo Stadion Galgenwaard riecheggiavano brutti pensieri di svariati tifosi riguardo il suo licenziamento ("RvP out"), Robin van Persie non se n'è curato e ha strappato la vittoria fuori casa contro l'Utrecht (1-0). "Oggi vincere era la cosa più importante. Il secondo tempo non è stato certo brillante, ma tutti hanno lottato su ogni pallone. È questo quello che voglio vedere. Dovremo darne prova nelle prossime settimane".

Van Persie ha poi analizzato il calo di rendimento tra la prima e la seconda frazione di gioco, soffermandosi su alcune scelte sbagliate dei suoi ragazzi: "Credo che abbiamo abusato del lancio lungo. In questo modo la partita è diventata un continuo botta e risposta, costringendoci a continui duelli fisici che hanno cambiato la natura del match".

Ancora una volta, Van Persie ha dovuto fare a meno di Ayase Ueda. Il capocannoniere dell'Eredivisie non è al meglio da settimane, "ma ha buone chance per la prossima settimana". Al suo posto è sceso in campo Jakub Moder, testato da centravanti per la prima volta in carriera: "Ha ricoperto un ruolo fondamentale e l'ho trovato forte anche nel gioco corale. Siamo felicissimi del suo rientro, ha giocato in una posizione diversa, ma lo ha fatto bene". Questo ovviamente va a discapito di Tengstedt, rimasto in panchina: "Gli ho detto come lo vedo e cosa mi aspetto da lui. Vedo che sta facendo dei passi avanti; la situazione per lui è chiara e continuerà a lavorare su questo".

Emergenza continua A causa delle numerose assenze, Van Persie deve fare i conti con un vero e proprio puzzle tattico da settimane. Per la prossima partita non potrà contare nemmeno su Wellenreuther e Valente, entrambi squalificati dopo i gialli rimediati oggi: "Non è una situazione ideale, specialmente per il modo in cui sono arrivate le sanzioni. Quella di Timon era del tutto evitabile".