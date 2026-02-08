Il Bayern strapazza l'Hoffenheim e allunga: vittoria per 5-1, tripletta di Luis Diaz
Grande dimostrazione di forza del Bayern Monaco, che annichilisce l'Hoffenheim con un 5-1 senza diritto di replica. Mattatori Kane e Luis Diaz, autori rispettivamente di una doppietta e una tripletta. Il vantaggio sul Borussia Dortmund secondo, che ieri ha perso contro il Wolfsburg, sale a 16 punti. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 23^ giornata di Bundesliga
Venerdì 6 febbraio
Union Berlino - Eintracht Francoforte 1-1
Sabato 7 febbraio
Friburgo - Werder Brema 1-0
Mainz - Augsburg 2-0
Wolfsburg - Borussia Dortmund 2-1
St. Pauli - Stoccarda 2-0
Heidenheim - Amburgo 0-2
Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen 1-1
Domenica 8 febbraio
Colonia - Lipsia 1-2
Bayern Monaco - Hoffenheim ore 5-1
La classifica
1. Bayern Monaco – 54 punti (21 partite giocate)
2. Borussia Dortmund – 48 (21)
3. Hoffenheim – 42 (21)
4. RB Lipsia – 39 (21)
5. Stoccarda – 39 (21)
6. Leverkusen – 36 (20)
7. Friburgo – 30 (21)
8. Eintracht Francoforte – 28 (21)
9. Union Berlino – 25 (21)
10. Colonia – 23 (21)
11. Amburgo – 22 (20)
12. Borussia M’Gladbach – 22 (21)
13. Augusta – 22 (21)
14. Magonza – 21 (21)
15. Wolfsburg – 19 (21)
16. Werder Brema – 19 (21)
17. FC St. Pauli – 17 (21)
18. Heidenheim – 13 (21)