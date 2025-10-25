Leeds, Farke: "Settimana difficile per noi. Volevamo vincere, sono molto soddisfatto"

Vittoria importantissima per il Leeds che, grazia al 2-1 sul West Ham, porta a 6 i punti di distacco dal Nottingham Forest terzultimo (che però ha una partita in meno). A fine gara, ecco il commento del tecnico Daniel Farke ai canali ufficiali del club: "Non è mai facile vincere una partita di Premier League a questo livello. Abbiamo avuto una settimana davvero difficile, forse anche un po' più difficile di quanto avessi detto nella mia ultima conferenza stampa.

Stavamo lottando molto con gli infortuni capitati durante il ritiro. I giocatori erano appena tornati dopo problemi di breve durata, quindi è stato davvero difficile oggi trovare un buon equilibrio e si è sentito nel primo tempo. Abbiamo iniziato in modo molto aggressivo, molto coraggioso e con passione. Volevamo vincere questa partita. Molto grintosi, meritavamo di essere in vantaggio per 2-0.

Penso che abbiamo avuto partite in cui abbiamo avuto una struttura decisamente migliore, un controllo molto maggiore e un dominio molto maggiore durante la stagione. Ma è stato proprio questo il motivo, è stata una settimana di allenamento difficile per noi. Sì, nel secondo tempo penso che abbiamo iniziato molto meglio in termini di controllo e organizzazione contro la palla.

Certo, questa volta ci sono stati quattro minuti di nervosismo negli ultimi minuti per portare a casa il risultato, ma nonostante ciò il premio sono tre punti. È sempre come se dovessi dare il massimo per riprendere slancio. È quello che abbiamo fatto oggi e per questo sono molto, molto soddisfatto. Certo, avrei preferito per i miei nervi un terzo e un quarto gol, forse, ma sono molto soddisfatto del suo duro lavoro".