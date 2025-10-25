Brest-PSG, le formazioni ufficiali: Luis Enrique lancia Mayulu dall'inizio nel tridente

La 9^ giornata di Ligue 1 propone alle 17.00 la sfida tra Brest e PSG. La formazione di Luis Enrique è reduce da due pareggi, che sono costati il primato occupato al momento dal Marsiglia di De Zerbi. Vietato, dunque, commettere altri passi falsi.

Scelte sorprendenti da parte del tecnico parigino, che lascia fuori Dembele e Doue e sceglie Mayulu come attaccante centrale, in un tridente completato da Kvaratskhelia e Barcola. Dall'altra parte 4-2-3-1 da parte di Roy, con Ajorque come principale risorsa offensiva. Di seguito le formazioni ufficiali:

Brest (4-2-3-1): Majecki; Lala, Diaz, Coulibaly, Locko; Chotard, Magnetti; Ebimbe, Mboup, Del Castillo; Ajorque. All. Roy

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Lee; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. All. Luis Enrique