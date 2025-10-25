Newcastle-Fulham, le formazioni ufficiali: Tonali fuori, Thiaw al centro della difesa

Quella tra Newcastle e Fulham è una delle partite in programma oggi per la 9^ giornata di Premier League. Inizio di stagione in salita per i Magpies, quantomeno in campionato visto che in Champions sono reduci da due roboanti vittorie e in Coppa di Lega hanno passato il terzo turno. Non va certo meglio ai Cottagers, che hanno appena 3 punti in più rispetto alla zona retrocessione.

Sorpresa nell'undici titolare di Howe, che lascia in panchina Tonali preferendogli in mediana Miley con ai lati Bruno Guimaraes e Joelinton. Titolare, invece, l'altro ex Milan ovvero Thiaw (al centro della difesa con Botman). In casa Fulham, invece, spazio al 4-2-3-1 con l'ex Torino Lukic in mezzo al campo. Di seguito le formazioni ufficiali:

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Miley, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon. All. Howe

Fulham (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Bassey, Sessegnon; Lukic, Berge; Traoré, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez. All. Marco Silva