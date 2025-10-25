Real Madrid, Alonso: "Parole di Yamal? In tanti del Barcellona fanno dichiarazioni..."

"È chiaro che sia un Clasico speciale, lo è da molti anni. È il primo di questo nuovo progetto e abbiamo bisogno che lo stadio abbia l'energia delle grandi partite... e che noi possiamo festeggiare con i nostri tifosi alla fine". Inizia così la conferenza stampa di Xabi Alonso, alla sua prima sfida contro il Barcellona da tecnico del Real Madrid.

Tra i giocatori blaugrana da tenere maggiormente d'occhio, ovviamente, figura Lamine Yamal (protagonista di recenti commenti non proprio lusinghieri sul Real): "È una partita abbastanza importante, ha molti ingredienti... ed è questo che ci entusiasma di più per domani. Non entrerò nei dettagli - afferma, come riportato da Marca -. Ci sono molte dichiarazioni da parte di persone del Barcellona e non posso analizzarle tutte".

Nelle file dei Blancos, invece, è attesa la prova di Mbappé: "Lo vedo motivato come gli altri, se non di più, perché sappiamo cosa significa la partita. Vedo Kylian fare bene, come tutti gli altri... si sono ripresi bene. Domani è il momento. Come possiamo essere più efficaci affinché lui si dimostri al meglio e, nell'ambito di questa qualità collettiva... come possiamo renderlo più decisivo? La qualità della squadra sta migliorando e Kylian ne è un elemento chiave. È su questo che stiamo lavorando".