Panathinaikos, presentato Benitez: "Subito colpito dall'idea. Modulo? Conta lavorare sodo"

Giornata di presentazione per Rafa Benitez, nuovo allenatore del Panathinaikos. Di seguito le sue parole, riportate da Marca: "Quando abbiamo iniziato i colloqui, sono rimasto molto colpito dall'idea. È molto facile parlarne come di un progetto, ma la realtà è che si vede il nuovo stadio, si vede il cambiamento nella struttura, si vede l'impegno per migliorare il campo di allenamento. Si vede un progetto reale. Abbiamo bisogno di una squadra vincente con una mentalità vincente, ed è quello che cercheremo di raggiungere. L'unione tra club, tifosi e giocatori ci renderà più forti".

"La squadra ha buoni giocatori, si tratta solo - prosegue -di avere la mentalità giusta per far sì che credano in se stessi e poi possiamo costruire qualcosa insieme. Nel calcio si può vincere, perdere o pareggiare, ma l'impegno deve esserci e faremo in modo che i nostri giocatori lo capiscano".

Sul modulo che intende adottare: "La prima cosa è lavorare sodo. Cercheremo di usare le nostre conoscenze e la nostra esperienza per migliorare ogni giocatore. Per quanto riguarda il modo in cui vogliamo giocare, vogliamo giocare bene, ma vogliamo anche vincere. Possiamo giocare con il 4-2-3-1, il 4-3-3 o qualsiasi altro schema... vedremo a poco a poco. Se riusciamo a giocare un buon calcio, dovremo... tenere la palla, giocare a ritmi elevati, perché in questo modo avremo più possibilità di vincere. Una squadra vincente non si limita a segnare gol, non ne subisce. Serve equilibrio tra attacco e difesa".