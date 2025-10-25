Di tutto e di più tra Girona e Oviedo: folle pareggio per 3-3, catalani beffati alla fine
Il sabato di Liga promette spettacolo e, fin dalla prima partita in programma, chiarisce le sue intenzioni. In campo Girona e Oviedo, che danno il via ad un match poco adatto ai deboli di cuore. Il match termina 3-3, con i catalani che si rendono protagonisti di una clamorosa rimonta dopo che gli ospiti si erano portati sullo 0-2. Mattatore Stuani, autore di una doppietta su rigore. In mezzo ai due tiri dal dischetto trasformati, anche il momentaneo 2-2 di Ounahi. Sembra fatta, ma all'ultimo minuto di recupero Carmo regala 1 punto all'Oviedo e una beffa atroce agli avversari. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata:
10ª GIORNATA
Real Sociedad - Siviglia 2-1
19' rig. e 36' Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S)
Girona - Oviedo 3-3
38' Vinas (O), 57' Rondon (O), 64' rig. Stuani (G), 83' Ounahi (G), 90' rig. Stuani (G), 98' Carmo (O)
Espanyol - Elche (25 ottobre, 16.15)
Athletic - Getafe (25 ottobre, 18.30)
Valencia - Villarreal (25 ottobre, 21)
Maiorca - Levante (26 ottobre, 14)
Real Madrid - Barcellona (26 ottobre, 16.15)
Osasuna - Celta (26 ottobre, 18.30)
Rayo Vallecano - Alavés (26 ottobre, 21)
Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 24
2. Barcellona 22
3. Villarreal 17
4. Atletico Madrid 16
5. Betis Siviglia 16
6. Espanyol 15
7. Elche 14
8. Athletic 14
9. Siviglia 13*
10. Alaves 12
11. Rayo Vallecano 11
12. Getafe 11
13. Osasuna 10
14. Real Sociedad 9*
15. Valencia 9
16. Levante 8
17. Maiorca 8
18. Celta Vigo 7
19. Real Oviedo 7*
20. Girona 7*
*una partita in più