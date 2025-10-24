Libertadores, l'Ecuador sogna con la LDU Quito: 3-0 al Palmeiras nella semifinale d'andata

In una serata magica al Rodrigo Paz Delgado di Quito, la LDU Quito ha messo un piede - se non entrambi - nella finale della Copa Libertadores battendo il Palmeiras con un netto 3-0, frutto di un primo tempo sensazionale. I padroni di casa sono partiti subito forte e al 16′ Gabriel Villamil ha rotto l’equilibrio con un gran tiro, approfittando di una disattenzione difensiva del Palmeiras.

Al 27′ è arrivato subito il raddoppiol: rigore concesso per un fallo di mano in area, Lisandro Alzugaray non ha tremato dal dischetto. Prima dell’intervallo, Villamil ha firmato la sua doppietta personale (45′+2), sfruttando un cross da destra e battendo il portiere con un bel sinistro.

Nel secondo tempo, gli ecuadoriani hanno saputo controllare il gioco senza affannarsi, mantenendo ordine e lucidità. Nonostante la spinta del Palmeiras, i padroni di casa non hanno concesso praticamente nulla. L'unico momento di tensione c’è stato nei minuti di recupero, quando Bryan Ramírez è stato espulso dopo un intervento duro rivisto con il VAR, lasciando la LDU in 10. Poco male: vittoria netta, alla squadra di Ferreira servirà un'impresa al ritorno. Ricordiamo che nell'altra semifinale d'andata (giocata ieri), il Flamengo ha battuto 1-0 il Racing Club di Avellaneda.