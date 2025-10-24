Il Barcellona perde il ricorso: Flick squalificato, salta il Clásico contro il Real Madrid

Il Comitato d’Appello ha respinto nella serata di giovedì il ricorso presentato dal Barcellona per annullare la squalifica di Hansi Flick, espulso durante la partita di Liga contro il Girona. L’allenatore tedesco dovrà dunque scontare una giornata di squalifica e non potrà sedere in panchina nel Clásico contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu.

Il club blaugrana aveva sostenuto che il contenuto del referto arbitrale redatto da Gil Manzano non rispecchiasse quanto realmente accaduto, chiedendo l’annullamento della doppia ammonizione inflitta a Flick. Tuttavia, la Commissione Disciplinare ha ritenuto che il Barcellona non abbia fornito prove sufficienti a dimostrare l’errore arbitrale, confermando così la sanzione. "La società non ha presentato alcun elemento probatorio che possa smentire i fatti riportati nel referto", si legge nella decisione ufficiale.

Con questa sentenza, il Comitato d’Appello ha mantenuto la linea già espressa in precedenza dalla Commissione Disciplinare. L’unica opzione rimasta al Barcellona sarebbe quella di rivolgersi al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) per chiedere una sospensione cautelare della squalifica, che permetterebbe a Flick di essere presente al Bernabéu. Secondo fonti interne, però, il club non sembra intenzionato a intraprendere ulteriori azioni legali. Flick, dunque, sarà costretto a seguire dalla tribuna una delle partite più attese dell’anno, lasciando la guida tecnica momentanea ai suoi collaboratori.