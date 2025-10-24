Lilla-PAOK, tensioni prima del fischio d’inizio: scontri tra tifosi davanti al Pierre-Mauroy

Prima del fischio d’inizio della sfida della terza giornata di Europa League tra Lilla e PAOK Salonicco, la tensione era già alle stelle nei pressi dello stadio Pierre-Mauroy. Scontri tra tifosi delle due squadre hanno scosso i dintorni dell’impianto, come documentato dai video circolati sui social network.

Le immagini mostrano gruppi di ultras, vestiti di nero, intenti a colpire altri tifosi a terra, talvolta alla testa, senza distintivi evidenti dei rispettivi club. La situazione è degenerata rapidamente, costringendo le forze dell’ordine a intervenire. Secondo i testimoni, la polizia ha fatto uso di lacrimogeni per disperdere i sostenitori e mettere fine alla rissa, accompagnando poi gli ultras del PAOK all’interno del loro settore dello stadio. La tensione non ha risparmiato neppure i protagonisti in campo: il match, terminato con la vittoria degli ospiti greci per 4-3, è stato caratterizzato da decisioni arbitrali contestate, che hanno fatto infuriare il presidente del Lille, Olivier Létang, ripreso mentre protestava animatamente nel tunnel al termine del primo tempo.

Un clima rovente, dunque, che ha preceduto e accompagnato una partita spettacolare ma carica di polemiche, tra scontri tra tifosi e contestazioni arbitrali. L’episodio sottolinea come, nelle competizioni europee, la gestione della sicurezza e della tensione tra le tifoserie sia ormai centrale.