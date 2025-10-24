L'Arsenal blinda il suo gioiello: Max Dowman firma il suo primo contratto con i Gunners

A soli 15 anni, Max Dowman ha già scritto una piccola pagina di storia della Premier League. Pochi adolescenti della sua età possono vantarsi di aver esordito nel massimo campionato inglese, ma il giovane centrocampista dell’Arsenal ci è riuscito, collezionando due presenze in questa stagione e confermando tutto il talento che gli osservatori intravedono da tempo.

La sua situazione contrattuale, tuttavia, preoccupava i vertici del club londinese: non avendo ancora firmato un contratto professionistico, Dowman avrebbe potuto lasciare l’Arsenal in qualsiasi momento, e diversi grandi club europei avevano già iniziato a muoversi per provare a strapparlo ai Gunners. Come riportato da The Athletic, la questione è stata risolta: il giovane prodigio ha firmato un contratto da aspirante professionista con l’Arsenal, che diventerà automaticamente un contratto pro al compimento dei suoi 17 anni, previsto per il 31 dicembre 2026.

Con questa mossa, la società del nord di Londra conferma la propria strategia di puntare sui giovani e sul lavoro del tecnico Mikel Arteta, che continua a valorizzare i talenti del vivaio, come già accaduto con Bukayo Saka ed Ethan Nwaneri. Dotato di visione di gioco, eleganza tecnica e maturità fuori dal comune per la sua età, Dowman è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio inglese. L’Arsenal, blindandolo, si assicura un futuro luminoso e, forse, un nuovo leader per gli anni a venire.