LaLiga, si è chiusa la 27ª giornata: tutti i risultati e la classifica aggiornata
La 27ª giornata de LaLiga si chiude col pareggio fra Espanyol e Oviedo. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata:
Venerdì 6 marzo
Celta Vigo - Real Madrid 1-2
Sabato 7 marzo
Osasuna - Maiorca 2-2
Levante - Girona 1-1
Atlético Madrid - Real Sociedad 3-2
Athletic - Barcellona 0-1
Domenica 8 marzo
Villarreal - Elche 2-1
Getafe - Real Betis 2-0
Siviglia - Rayo Vallecano 1-1
Valencia - Alaves 3-2
Lunedì 9 marzo
Espanyol - Oviedo 1-1
Classifica
1. Barcellona 67
2. Real Madrid 63
3. Atlético Madrid 54
4. Villarreal 54
5. Betis 43
6. Celta Vigo 40
7. Espanyol 37
8. Real Sociedad 35
9. Getafe 35
10. Athletic 35
11. Osasuna 34
12. Valencia 32
13. Girona 31
14. Rayo Vallecano 31
15. Siviglia 31
16. Alavés 27
17. Elche 26
18. Mallorca 25
19. Levante 22
20. Oviedo 18
Marcatori
23 reti: Mbappé (Real Madrid)
18 reti: Muriqi (Maiorca)
14 reti: Yamal (Barcellona)
Prossimo turno - 28ª giornata
Alavés - Villarreal (13 marzo)
Girona - Athletic (14 marzo)
Atlético Madrid - Getafe (14 marzo)
Oviedo - Valencia (14 marzo)
Real Madrid - Elche (14 marzo)
Maiorca - Espanyol (15 marzo)
Barcellona - Siviglia (15 marzo)
Betis - Celta (15 marzo)
Real Sociedad - Osasuna (15 marzo)
Rayo Vallecano - Levante (16 marzo)