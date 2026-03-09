FA Cup, il West Ham è l'ultima squadra a staccare il biglietto per i quarti di finale
TUTTO mercato WEB
Il West Ham è l'ultima squadra a strappare il pass per i quarti di finale di FA Cup. Battuto ai rigori il Brentford, dopo che la partita al 120' era terminata 2-2. Hammers due volte avanti con Bowen e ripresi in entrambe le occasioni da Igor Thiago. Dal dischetto è decisivo l'errore di Ouattara.
Questo il quadro dei quarti di finale, che si giocheranno nel weekend del 4 e 5 aprile:
Southampton - Arsenal
Chelsea - Port Vale
Manchester City - Liverpool
West Ham - Leeds
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile