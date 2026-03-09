Barcellona, Xavi attacca Laporta. Flick: "Spero che non influisca sulla squadra..."

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Newcastle, andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico tedesco risponde alle domande circa le dichiarazioni di Xavi, rilasciate a La Vanguardia e dove ha lanciato accuse molto dure a Joan Laporta, candidato nuovamente alla presidenza:

"Sta a lui decidere se è il momento giusto per parlare oppure no. Spero che non influisca sulla squadra". E ancora: "Siamo colleghi. Ho un buon rapporto con lui. L'ho visitato e gli ho parlato quando si allenava. È una questione privata. Non ha nulla a che fare con la stampa. Conosco la verità e la tengo per me."

Sulle presidenziali, in programma il 15 marzo

"Sono concentrato su questa partita, su domani, sulla mia squadra... l'atmosfera è incredibile. È quello che ci si aspetta. Domani non ci chiederanno se abbiamo giocato male per questi problemi politici, ma per la partita. Queste sono cose che riguardano il presidente..."