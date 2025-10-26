Sporting travolgente in trasferta: tris al Tondela per l'eurorivale della Juventus

Lo Sporting risponde presente e lo fa con una prestazione autoritaria in trasferta: al João Cardoso finisce 0-3 contro il Tondela, un risultato che avrebbe potuto assumere dimensioni ben più ampie se non fosse stato per un super Bernardo Fontes. Il portiere brasiliano dei padroni di casa è infatti l’unico a limitare i danni, opponendosi più volte alle fiammate biancoverdi e tenendo in vita i suoi fino ai minuti finali.

A sbloccare la gara è Luis Suárez al 18’, bravo a concretizzare una delle tante occasioni prodotte dalla squadra. Nella ripresa lo Sporting continua a spingere con ritmo e qualità, trovando il raddoppio al 59’ grazie a Pedro Gonçalves, letale in area su un’azione ben costruita. Il Tondela non riesce a reagire e nel recupero arriva anche il tris firmato da Geovany Quenda (90’+2’), che chiude una partita dominata dal primo all’ultimo minuto.

Con questo successo, i Leões salgono a 22 punti e si riprendono il secondo posto, perso momentaneamente dopo il 5-0 del Benfica sull’Arouca. Ora lo sguardo è puntato sul Porto, che scenderà in campo solo lunedì sera a Moreirense: la corsa al vertice del campionato portoghese si fa sempre più avvincente e lo Sporting c’è, più convincente che mai.