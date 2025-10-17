Torna la Ligue 1, De Zerbi per migliorare il record. Il Monaco presenta il nuovo tecnico

Torna il campionato francese già questa sera con l'anticipo fra Paris Saint-Germain e Strasburgo. Un solo punto separa le due squadre con i parigini fermati nell'ultimo turno da Ethan Mbappé, fratello di Kylian. Alsaziani che stanno facendo un grande campionato e prima della pausa hanno travolto per 5-0 l'Angers.

E proprio ad Angers andrà a giocare il Monaco, che in questa pausa ha cambiato allenatore: via Adi Hutter, dentro il belga Sebastien Pocognoli che la passata stagione ha portato l'Union Saint-Gilloise a vincere il campionato dopo 90 anni.

Grande curiosità attorno al Marsiglia di Roberto De Zerbi, che dopo una pessima partenza ha trovato la quadra: quattro vittorie consecutive che portano l'OM a un punto dalla vetta. E in casa contro il Le Havre ci sono tutti i presupposti per proseguire la striscia positiva.

8ª GIORNATA

Paris Saint-Germain - Strasburgo (17 ottobre, 20.45)

Nizza - Lione (18 ottobre, 17)

Angers - Monaco (18 ottobre, 19)

Marsiglia - Le Havre (18 ottobre, 21.05)

Lens - Paris FC (19 ottobre, 15)

Lorient - Brest (19 ottobre, 17.05)

Rennes - Auxerre (19 ottobre, 17.15)

Tolosa - Metz (19 ottobre, 17.15)

Nantes - Lille (19 ottobre, 20.45)

LA CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 16

2. Olympique Marsiglia 15

3. Lione 15

4. Racing Strasburgo 15

5. Lens 13

6. Monaco 13

7. Lilla 11

8. Paris FC 10

9. Rennes 10

10. Tolosa 10

11. Brest 8

12. Nizza 7

13. Lorient 8

14. Nantes 6

15. Auxerre 6

16. Le Havre 6

17. Angers 5

18. Metz 2

MARCATORI

5 reti: Fati (Monaco) e Panichelli (Strasburgo)

4 reti: Kebbal (Paris FC) e Lepaul (Rennes)

3 reti: Del Castillo (Brest), Ndiaye e Soumaré (Le Havre), Pagis e Tosin (Lorient), Aubameyang (Marsiglia), Diop (Nizza), Barcola e Joao Neves (Paris Saint-Germain), Magri (Tolosa)

9ª GIORNATA

Paris FC - Nantes (24 ottobre, 20.45)

Brest - Paris Saint-Germain (25 ottobre, 17)

Monaco - Tolosa (25 ottobre, 19)

Lens - Marsiglia (25 ottobre, 21.05)

Lille - Metz (26 ottobre, 15)

Angers - Lorient (26 ottobre, 17.15)

Auxerre - Le Havre (26 ottobre, 17.15)

Rennes - Nizza (26 ottobre, 17.15)

Lione - Strasburgo (26 ottobre, 20.45)