Mondiale U20, la finale sarà Marocco-Argentina: Francia fuori ai rigori, piegata la Colombia

La notte delle semifinali del Mondiale Under-20 ha consacrato due favole diverse: quella dell’Argentina, che ha piegato la Colombia con mestiere e talento, e quella del sorprendente Marocco, capace di eliminare ai rigori la Francia dopo una battaglia estenuante. Due mondi che si incontreranno ora nell’atto finale, sotto il cielo sudamericano, per scrivere l’ultimo capitolo di un torneo che ha già regalato emozioni.

Allo Stadio Nazionale di Santiago, l’Argentina si conferma squadra di sostanza e carattere. La semifinale con la Colombia è stata una partita tesa, bloccata, decisa da un lampo nel secondo tempo: al 72’, Mateo Silvetti riceve da Prestianni, si gira in un fazzoletto e spara un destro preciso che si insacca alle spalle di Marulanda. La Colombia, generosa ma imprecisa, ha pagato cara l’espulsione di Rentería a dieci minuti dalla fine, che ha chiuso ogni velleità di rimonta. L’Albiceleste, solida e compatta, ha gestito il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando l’ottava finale della sua storia nella categoria

A Valparaíso, invece, è andata in scena la sorpresa più grande del torneo. Il Marocco ha scritto una pagina storica battendo la Francia ai rigori dopo 120 minuti di puro pathos. L’autogol del portiere francese Olmeta al 32’ (sfortunato a deviare in rete il rigore di Zabiri finito sul palo) aveva spianato la strada ai nordafricani, ma al 59’ Lucas Michal aveva rimesso tutto in equilibrio. Nei supplementari, la Francia resta in dieci per l’espulsione di Nzingoula, ma resiste eroicamente fino ai rigori. Dal dischetto, però, la freddezza marocchina ha avuto la meglio: cinque trasformazioni impeccabili, mentre El Mesbahi, entrato solo per la lotteria finale, para il tiro decisivo di N’Guessan e fa esplodere di gioia la panchina. È la prima finale mondiale Under-20 della storia per il Marocco, una squadra che ha costruito il suo sogno su compattezza, talento e coraggio.