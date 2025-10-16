Chelsea, Maresca squalificato per una giornata dopo l’espulsione contro il Liverpool

Enzo Maresca dovrà scontare una giornata di squalifica dopo essere stato espulso nella vittoria ottenuta in extremis contro il Liverpool in Premier League. Il tecnico del Chelsea ha ricevuto il secondo cartellino giallo da Anthony Taylor per aver lasciato l’area tecnica e festeggiato sul campo con i propri giocatori dopo il gol decisivo di Estevão Willian al 95', che ha regalato ai Blues un trionfo contro i campioni in carica.

"La FA ha accusato l’allenatore di comportamento improprio e/o di uso di parole e/o atteggiamenti offensivi che hanno portato alla sua espulsione intorno al 96' minuto", si legge nel comunicato ufficiale della Football Association. Maresca ha ammesso la colpa e accettato la sanzione standard, che prevede anche una multa di 8.000 sterline. Già ammonito per proteste nel corso della partita di Stamford Bridge, Maresca sarà quindi costretto a saltare la trasferta di sabato sul campo del Nottingham Forest di Ange Postecoglou, dove sarà sostituito in panchina dal suo vice Willy Caballero.

Per il 45enne ex tecnico del Leicester e del Parma si tratta della seconda squalifica da quando è approdato in Premier League nel giugno 2024: la prima era arrivata nell’aprile 2025, dopo il terzo cartellino giallo stagionale rimediato per l’esultanza sul gol al 93' di Pedro Neto contro il Fulham. Un episodio che conferma la passione travolgente dell’allenatore italiano, ma che questa volta gli costerà di seguire i suoi uomini… dalla tribuna.