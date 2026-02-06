Retroscena Goretzka: nelle ultime ore di mercato ci ha provato anche l'Arsenal

Il mercato invernale si è chiuso con una serie di colpi lampo in tutta Europa, ma anche con qualche occasione rimasta incompiuta. Tra queste rientra il tentativo dell’Arsenal, che nelle ultimissime ore avrebbe provato a piazzare un affondo per Leon Goretzka, senza però riuscire a convincere il Bayern Monaco a dare il via libera.

Il centrocampista tedesco, 31 anni, è destinato a lasciare Monaco al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto, come annunciato dal club bavarese la scorsa settimana. Arrivato dallo Schalke nel 2018, Goretzka è stato a lungo un punto fermo del Bayern, ma nell’annata in corso ha trovato meno spazio sotto la gestione di Vincent Kompany.

Secondo BILD, Mikel Arteta avrebbe individuato in Goretzka il profilo ideale per aggiungere esperienza e fisicità al centrocampo dei Gunners, presentando un’offerta last minute poi respinta. La scelta finale è stata però del giocatore, che ha preferito restare in Bundesliga fino a giugno per completare la stagione e prendersi il tempo necessario per valutare il proprio futuro in vista del Mondiale.

La Premier League, dunque, può attendere. Goretzka non esclude un trasferimento in Inghilterra, ma per ora resta a Monaco, in attesa dell’estate e di una nuova pagina da scrivere nella sua carriera.