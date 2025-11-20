Liverpool incantato da Semenyo, occhio alla clausola d'uscita dal Bournemouth

Il Liverpool sta puntando Antoine Semenyo. I campioni d'Inghilterra vorrebbero assicurarsi l’attaccante del Bournemouth tra gennaio o giugno, nel peggiore dei casi, ma il giocatore ghanese da 6 gol e 3 assist in 12 partite complessive potrebbe essere un colpo più agevole al termine della stagione. Quando nel mercato estivo si potrà usufruire di uno "sconto" sulla clausola rescissoria presente nel contratto firmato con le Cherries fino al 2030.

Novità. In realtà Semenyo sarebbe disponibile a metà stagione qualora un club decidesse di pagare 60 milioni di sterline (circa 68 milioni di euro) più 5 milioni di bonus, ma il noto esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha rivelato i dettagli dell'affare, se instaurato in estate. Il 25enne potrebbe essere acquistato per poco più di 50 milioni di sterline (circa 57 milioni di euro) aspettando qualche mese in più, ma starà al Liverpool valutare se anticipare o meno la mossa sul mercato. Pagare un sovrapprezzo per chiudere subito il colpo o aspettare la fine della stagione.

In estate però non sarà così semplice attivare la clausola. Questo perché Manchester City, Manchester United e Tottenham sono tutte note pretendenti e probabilmente non saranno le sole a richiedere di Semenyo. Anche perché il classe dispone di una duttilità in campo notevole, essendo capace di giocare in qualsiasi posizione dell’attacco. Un dettaglio non di poco conto per chi, come il Liverpool sta cercando un successore di Salah. E maggiore concorrenza per Gakpo a sinistra.