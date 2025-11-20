"La gloria non ha prezzo". Rosario campione, Di Maria ha il suo trofeo: "Una stella in più"

"Nella riunione del Comitato Esecutivo della Liga Professional si è deciso, all’unanimità, di attribuire il titolo di 'Campione di Lega' alla squadra che ha totalizzato il maggior numero di punti nella Classifica Generale. Inoltre, per decisione del Comitato Esecutivo della LPF, si è stabilito che il Rosario Central venga proclamato campione di Lega di questa stagione 2025". È tramite il comunicato ufficiale emesso dalla Liga Professionale argentina che il Rosario Central di Angel Di María è stato proclamato ufficialmente vincitore del trofeo del campionato.

Il primo trofeo del Fideo con il suo club d'infanzia, per il quale ha spinto fortemente in estate per rendere realtà il suo ritorno dopo l'addio dal Benfica. Dopo che la Asociación del Fútbol Argentino ha riconosciuto il Rosario Central come campione, l'ex esterno della Juventus, uno degli incaricati di ritirare il trofeo, non ha nascosto la sua gioia per aver vinto il suo primo torneo con le Canallas: "Una stella in più per il club", le prime parole riportate da TyC Sports.

"Sono molto contento. È il lavoro di tutto l’anno. La gente dev’essere molto felice", l'aggiunta del piccolo discorso speso ai microfoni della stampa presente. Mentre sui social, in seconda battuta, Di Maria ha lasciato spazio al cuore di parlare: "La gloria non ha prezzo". Un desiderio realizzato, memore della dichiarazione rilasciata al suo arrivo nella squadra rosarina dopo il Mondiale per Club 2025: "Essere campione qui è l’unica cosa che mi manca. Il sogno di tornare c’era, l’ho realizzato. Ora il prossimo è provare a essere campione con il Central, ed è il desiderio che hanno la mia famiglia e io".