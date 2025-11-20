"L'entusiasmo che hai a 20 anni si logora nel tempo": Jordi Alba e la scelta di ritirarsi

Ormai all'Inter Miami dal 2023, Jordi Alba non può dimenticare il suo passato glorioso al Barcellona di Messi e i suoi ex compagni, anche da quello che emerge nell'intervista rilasciata a 'El Larguero'. Tra passato, presente e futuro, il terzino sinistro spagnolo di 36 anni ha spiegato la sua vita negli USA: "Qui sto abbastanza tranquillo, a dire il vero", confida. "Non voglio ingannarti. Da una parte mi manca (Barcellona, ndr), alla fine è quello che fai per tutta la vita. Qui si vive in modo più tranquillo. L’impatto mediatico è minore negli Stati Uniti", ha spiegato.

"Ma sono molto contento dell’esperienza. Mi resta poco. Ora tornerò a Barcellona, l’esperienza a livello familiare è stata molto positiva. Anche calcisticamente. Ma la qualità della vita in Spagna è spettacolare. Vivere qui è diverso, anche se sicuramente alcune cose mi mancheranno. Vivere più tranquillo a livello sportivo è stata una delle ragioni per cui sono venuto qui", il racconto del campione d'Europa con la Spagna nel 2012.

Passando a parlare, invece, della scelta di ritirarsi al termine della stagione di MLS: "Avrei potuto resistere un anno, forse due, ma non me ne pentirò", ha ammesso. "Ci sono nuovi progetti all’orizzonte. È una decisione molto ponderata e ne sono sicuro. Anche se tra qualche anno mi mancherà il calcio… Mi sono sempre mosso seguendo le sensazioni, sono andato via dal Barcellona quando mi restava un anno di contratto più un altro opzionale e sono venuto qui per motivazione. E sono felice per tutto ciò che ho ottenuto. Può darsi anche che ci sia una motivazione più mentale".

Potrebbe essere una questione di mancanza di entusiasmo? Jordi Alba replica: "Continuo a godermi le partite, ma nella quotidianità faccio più fatica", la confessione. "È più per condividere con i compagni o con lo staff, ma quell’entusiasmo che avevi a 20 anni si logora col tempo".