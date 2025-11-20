Di Maria è leggenda: l'ex Juventus tra i 10 calciatori più vincenti di sempre nel calcio

"Nella riunione del Comitato Esecutivo della Liga Professional si è deciso, all’unanimità, di attribuire il titolo di 'Campione di Lega' alla squadra che ha totalizzato il maggior numero di punti nella Classifica Generale. Inoltre, per decisione del Comitato Esecutivo della LPF, si è stabilito che il Rosario Central venga proclamato campione di Lega di questa stagione 2025". Con questo comunicato ufficiale la Liga Professionale ha annunciato che il Rosario Central è ufficialmente vincitore del trofeo del campionato argentino per essersi piazzato primo nella classifica annuale.

Un trionfo che ha smosso parecchie emozioni in Angel Di Maria, tornato per riabbracciare quella che è stata la sua casa durante l'infanzia e l'adolescenza, prima del grande salto in Europa, al Benfica, per poi arrivare al Real Madrid. Per una carriera costellata di trionfi ed esperienze nelle principali big del Vecchio Continente, come pure PSG e Juventus. Ma il trofeo conquistato oggi ha un sapore diverso. Il coronamento di un sogno per il rosarino di 37 anni.

Non solo. Il Fideo è entrato tra i 10 calciatori più vincenti della storia del calcio con questo titolo, il primo nel calcio argentino. Nella top 10 in compagnia, all'estremità della graduatoria, dell'ex Inter Maxwell. E allora scopriamo la classifica prestigiosa che vede, tra gli altri, mostri sacri come Lionel Messi, Andres Iniesta e non solo.

1. Lionel Messi: 46 titoli

2. Dani Alves: 43 titoli

3. Marquinhos: 40 titoli

4. Andrés Iniesta: 40 titoli

5. Hossam Hassan: 40 titoli

6. David Alaba: 39 titoli

7. Hossam Ashour: 39 titoli

8. Karim Benzema: 38 titoli

9. Gerard Piqué: 38 titoli

10. Maxwell e Angel Di Maria: 37 titoli