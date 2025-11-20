Liverpool, dialoghi aperti con il Bournemouth per Semenyo ma la richiesta è altissima
Nonostante storicamente il Liverpool sia piuttosto restio a concludere degli acquisti a gennaio tuttavia, secondo le notizie che arrivano dall'Inghilterra, la dirigenza dei Reds condurrà dei colloqui preliminari con il Bournemouth questo fine settimana per l'ingaggio di Antoine Semenyo. Si tratta, al momento, di un dialogo puramente esplorativo, ma il Liverpool è seriamente interessato ad acquistare il venticinquenne.
A facilitare la trattativa potrebbe essere il direttore sportivo del club del Merseyside Richard Hughes, che ha avuto un ruolo chiave nell'acquisto di Semenyo dal Bristol City al Bournemouth per la modica cifra di 10,5 milioni di sterline nel 2023, continui ad essere un grande ammiratore di Semenyo.
Tuttavia, la richiesta Bournemouth è altissima: i Cherries valuterebbero infatti offerte soltanto superiori ai 75 milioni di sterline. Anche perché Semenyo ha firmato un nuovo contratto quinquennale fino al 2030 con il Bournemouth proprio durante la scorsa estate.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.