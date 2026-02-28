Liverpool, Slot: "Stiamo migliorando sui calci piazzati, in passato ci sono stati fatali"

L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha parlato così a BBC Match of the Day dopo il 5-2 rifilato al West Ham: "Avrebbero potuto essere di più i gol, anche se non sono arrivati ​​su azione. Grandi occasioni, molti gol su calci piazzati. Due per loro, tre per noi, e un esempio di quanto siano importanti i calci piazzati nel calcio. Siamo una squadra che subisce molti calci d'angolo durante tutta la stagione, ma nel primo tempo abbiamo faticato molto a segnare su calcio piazzato e abbiamo subito gol soprattutto nelle partite. Nelle ultime settimane siamo sempre più capaci di segnare su calcio piazzato e anche i risultati sembrano migliori".

Prosegue l'analisi del match: "Non mi è sembrato di essere in una partita 5-2. Questo è ciò che i calci piazzati possono fare a una partita. Ho sperimentato tante volte il contrario. Tante volte siamo stati la squadra migliore, ma abbiamo perso a causa dei calci piazzati. Abbiamo avuto slancio, ma se hai una serie di partite come la nostra, con così tante sconfitte consecutive, perdi molto terreno. Ora, da molto tempo, è molto difficile batterci. Stiamo migliorando, questo è ovvio. Nel gioco aperto, ma anche sui calci piazzati, stiamo ottenendo più risultati".

Su quanto credito meriti Joe Gomez: "Per la sua professionalità, ma ancora di più per la persona che è. Lavora duramente per essere e rimanere in forma e ogni volta che ha una battuta d'arresto è una grande delusione per lui e per noi. Giocare con un terzino destro che può anche giocare come difensore centrale significa anche avere delle minacce aeree nei calci piazzati, lo dico per la 500esima volta".