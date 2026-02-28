Liverpool, Slot aggiorna: "Wirtz out. Ma è già un traguardo che sia rimasto in forma così a lungo"

Frimpong ha saltato le ultime 5 partite del Liverpool a causa di un infortunio alla coscia, ma è tornato ad allenarsi questa settimana in vista dello scontro con il West Ham in Premier League. Florian Wirtz, invece, non si è ripreso dal problema alla schiena che lo hanno tenuto fuori l'ultima uscita di campionato con il Nottingham Forest.

Ad Arne Slot, allenatore dei Reds, nel corso della conferenza stampa pre-partita , è stato chiesto se i due saranno disponibili per la gara di campiono: "Jeremie lo è. Si è allenato con noi alcune volte questa settimana, quindi è a disposizione". Discorso diverso invece per il trequartista tedesco ex Leverkusen: "Non mi aspetto che Florian sia disponibile, il che è ovviamente una delusione. Ogni volta che un giocatore non è disponibile è un dispiacere, ed è anche qualcosa che non mi aspettavo dopo la scorsa settimana; ma a volte le cose evolvono così e purtroppo, questa volta, non in modo positivo".

Quanto ad una possibile tempistica per il rientro di Wirtz: "No, in questo momento no, e di solito quando lo dico è perché lo so ma non voglio condividerlo", ha replicato ironicamente. "Ma ora, onestamente, non lo so". Slot ha proseguito: "È sicuramente un peccato. Ha ritmo, naturalmente, e a mio avviso è già un grande traguardo il fatto che sia rimasto in forma così a lungo, perché ha dovuto compiere un passo importante da dove giocava verso il Liverpool e la Premier League".

Infine la conclusione: "Il fatto che sia rimasto integro la dice lunga sulla mentalità e sulla dedizione del giocatore, oltre che sullo staff atletico.

Ma purtroppo la scorsa settimana e questa non è disponibile, ed è davvero una delusione per lui, ma anche per noi, perché ultimamente stava giocando davvero, davvero, davvero bene".