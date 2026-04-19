Liverpool, Salah un re come Gerrard contro l'Everton. E tra un mese dirà addio

In una domenica pomeriggio col fiato sospeso e cuori deboli per scoprire le sorti di Manchester City-Arsenal, la Premier League riservava un'altra partita dalla magia unica. Il derby del Meyerside, Everton-Liverpool, che ha visto andare in scena anche la prima stracittadina tra le storiche rivali per la prima volta in scena nel nuovo Hill Dickinson Stadium.

Il primo tempo ha visto i Reds rientrare negli spogliatoi con un gol di vantaggio. E chi se non Mohamed Salah per firmare l'1-0? L'ex Fiorentina e Roma, tra le altre, ha premiato l'assist geniale di Gakpo da sinistra a destra con un piattone mancino dritto in fondo all'angolino. Come esultanza iconica la stella egiziana si è rivolta ai tifosi: una mano sul cuore e il braccio sinistro aperto, per ricevere l'abbraccio della curva dei tifosi Reds giunti in trasferta.

Poi il momento tutto da vivere: Curtis Jones, compagno di squadra di Salah, a incoronarlo. Con tanto di mimo, gesto esemplificativo per portare la corona in testa al 33enne dopo il gol nel derby del Merseyside. Non una rete qualsiasi, perché l'ex Roma ha raggiunto la leggenda del club Steven Gerrard come miglior marcatore della storia dei Reds contro l'Everton in Premier League con 9 gol. Un ulteriore firma su ricordi incancellabili per Salah, che a fine stagione dirà addio e metterà fine all'avventura all'ombra di Anfield dopo 9 anni dall'inizio del suo regno. Il 257° sigillo con la maglia del Liverpool in 439 presenze. Purtroppo però lo strappo con Arne Slot ha rovinato tutto.