Liverpool, Salah in missione: "Per la Champions. Spero di dire addio nel modo giusto"

"È una sensazione fantastica. La cosa più importante era aiutare la squadra a stabilizzarsi e a sentirsi più sicura. Sapevamo prima della partita che sarebbe stata insidiosa, difficile, e sono felice che siamo riusciti a vincerla". Ha parlato così Mohamed Salah, esterno d'attacco del Liverpool e primo marcatore nel derby del Meyerside contro l'Everton oggi prima del 2-1 firmato da Van Dijk allo scadere. Il primo trionfo ufficiale dei Reds nel nuovo Hill Dickinson Stadium, dopo che l'ex Udinese Beto aveva ristabilito la parità di punteggio.

Nell'intervista rilasciata a Sky Sports UK, Salah ha poi toccato il tema delle poche partite rimaste (5) da giocatore del Liverpool. Come noto, infatti, il top player egiziano dirà addio al club inglese dopo 9 anni di regno costruito ad Anfield e finora 257 gol complessivi con la stessa maglia. L'ultimo saluto alla Kop e ai tifosi Reds arriverà il 24 maggio ad Anfield dopo 90 minuti di gioco contro il Brentford.

Un momento che, almeno per ora, non contempla Salah: "No, ma spero solo di continuare a segnare e di aiutare la squadra a raggiungere la Champions League in questa stagione". Salvo poi precisare: "Spero di dire addio nel modo giusto". Stando alle indiscrezioni trapelate dall'Inghilterra, l'ex Roma e Fiorentina avrebbe deciso di partire e lasciare il Liverpool con un anno anticipato rispetto alla scadenza del contratto per i vari attriti generati con l'allenatore Slot per un impiego discusso e dichiarazioni pubbliche dell'egiziano che hanno rotto qualcosa tra i due.