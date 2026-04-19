TMW Psicodramma Arsenal: dal possibile +12 al fiato sul collo di Guardiola. Titolo in bilico ora

Il Manchester City ce l'ha fatta. Sono state ore snervanti quelle di avvicinamento al super match dell'Etihad contro l'Arsenal capolista di Premier League, con dichiarazioni piccanti e frecciatine lanciate da Erling Haaland ai Gunners per la pressione di dover battere i citizens per evitare di ritrovarsi in una corsa punto su punto da qui alla fine del campionato.

Risultato? Nello scontro diretto di oggi è uscito vincitore il City di Guardiola, di nuovo. Trascinato ancora una volta dal gigante norvegese in maglia numero 9 dopo un gol che potrebbe aver intaccato psicologicamente la banda di Arteta: mancano cinque partite e gli Sky Blues, con una gara in meno, potrebbero agganciare presto la capolista. Di fatto, la lotta al titolo di Premier League è stata riaperta. E con prepotenza.

Riflessione. Peccato che l'Arsenal avrebbe potuto portarsi a +12 due settimane fa contro il Wolverhampton (2-2) e giusto lo scorso weekend con il Bournemouth (ko 1-2). Prima ritrovandosi a nove, poi sei punti di vantaggio. Mentre oggi il destino vuole che il City sia a sole tre lunghezze di distacco. Proprio con una partita in meno. Pep Guardiola potrebbe avercela fatta ancora una volta e beffare i Gunners nel rush finale di stagione. Ma da qui al 24 maggio vedremo se questa partita dell'Etihad passerà alla storia come il giorno in cui l'Arsenal ha perso il campionato.

Di seguito un confronto dei calendari di delle due contendenti il titolo di Premier League.

ARSENAL

25 aprile, Arsenal - Newcastle (14°)

2 maggio, Arsenal - Fulham (12°)

10 maggio, West Ham (17°) - Arsenal

17 maggio, Arsenal - Burnley (19°)

24 maggio, Crystal Palace (13°) - Arsenal

MANCHESTER CITY



22 aprile, Burnley (19°) - Manchester City

4 maggio, Everton (8°) - Manchester City

9 maggio, Manchester City - Brentford (7°)

17 maggio, Bournemouth (11°) - Manchester City

24 maggio, Manchester City - Aston Villa (4°)

data da destinarsi, Manchester City - Crystal Palace (13°)

La classifica

1. Arsenal 70 (33)

2. Manchester City 67 (32)

3. Manchester United 58 (33)

4. Aston Villa 58 (33)

5. Liverpool 55 (33)

6. Chelsea 48 (33)

7. Brentford 48 (33)

8. Bournemouth 48 (33)

9. Brighton 47 (33)

10. Everton 47 (33)

11. Sunderland 46 (33)

12. Fulham 45 (33)

13. Crystal Palace 42 (31)

14. Newcastle 42 (33)

15. Leeds 39 (33)

16 Nottingham Forest 36 (33)

17. West Ham 32 (32)

18. Tottenham 31 (33)

19. Burnley 20 (33)

20. Wolverhampton 17 (33)

MARCATORI

23 reti: Haaland (Manchester City)

21 reti: Igor Thiago (Brentford)

15 reti: Semenyo (Manchester City)