Liverpool, che iella per Isak: va ko mentre segna al Tottenham. Slot: "Non è una buona cosa"

Guai al Liverpool. Alexander Isak potrebbe affrontare un lungo periodo di stop dopo essersi infortunato mentre segnava nella vittoria (2-1) dei Reds in Premier League contro il Tottenham ieri. L'attaccante svedese era stato inserito come sostituto a metà partita e ha aperto le marcature contro gli Spurs in 10 uomini con una stoccata precisa al 56º minuto, salvo poi lasciare il campo dopo uno scontro con Micky van de Ven all’interno dell’area di rigore, durante il quale sembrava essersi fatto male al ginocchio destro.

Isak non ha avuto bisogno della barella, ma è apparso molto dolorante mentre zoppicava fuori dal campo. "Non ho ancora notizie su di lui, ma se un giocatore segna e poi si infortuna e non cerca di tornare in campo, di solito non è una buona cosa, ma non posso dire altro", ha dichiarato l’allenatore Arne Slot nel post-partita. "È solo una sensazione, niente di medico da dire. Non ho ancora parlato con lui. È comunque una cosa positiva che abbia segnato. Un buon gol assistito da Florian Wirtz".

È un’altra delusione per il 26enne, che ha vissuto un inizio difficile a Merseyside dopo il controverso trasferimento dal Newcastle. Finora mister oltre 100 milioni ha segnato solo 3 gol in tutte le competizioni da quando è arrivato al Liverpool. Ma Slot ha rilanciato il suo futuro: "È quello che vorremmo vedere succedere più spesso. Una buona conclusione, un buon passaggio. Non siamo ancora troppo negativi. Non lo sappiamo ancora (l'entità dell'infortunio, ndr). Speriamo torni presto con noi, ma è difficile dirlo".